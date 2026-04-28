Omron Aktie
WKN: 856877 / ISIN: JP3197800000
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Omron gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Omron wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 115,20 JPY je Aktie gegenüber 0,000 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,00 Prozent auf 244,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 222,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 162,18 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,000 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 850,11 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 801,75 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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