Erste Schätzungen: Omron informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Omron wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 56,74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Omron nach den Prognosen von 4 Analysten 216,53 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 205,06 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 168,18 JPY, während im vorherigen Jahr noch 0,000 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 840,27 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 801,75 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at