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WKN: A0DPEZ / ISIN: US6821513032

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: OMRON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OMRON lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,058 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

OMRON soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 5,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,09 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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