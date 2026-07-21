OMRON Aktie
WKN: A0DPEZ / ISIN: US6821513032
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: OMRON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
OMRON wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,091 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,38 Milliarden USD, gegenüber 5,09 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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