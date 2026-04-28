OMRON Aktie
WKN: A0DPEZ / ISIN: US6821513032
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OMRON präsentiert Quartalsergebnisse
OMRON wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass OMRON im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,747 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,71 Prozent auf 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte OMRON noch 1,46 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 5,42 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 5,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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