OMV Aktie
WKN: 797726 / ISIN: US6708755094
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OMV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
OMV lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird OMV die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,386 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei OMV noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OMV in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 9,05 Milliarden USD im Vergleich zu 6,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,880 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 31,66 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 27,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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