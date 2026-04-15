Erste Schätzungen: OMV legt Quartalsergebnis vor

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für OMV in Aussicht.

OMV wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,32 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte OMV 0,440 EUR je Aktie eingenommen.

OMV soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,22 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,13 EUR je Aktie, gegenüber 3,11 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 27,16 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 24,31 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at