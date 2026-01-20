OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 797726 / ISIN: US6708755094

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: OMV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OMV lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,78 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OMV 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,98 Milliarden USD – ein Minus von 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OMV 9,15 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,36 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 32,52 Milliarden USD, gegenüber 36,76 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
