Erste Schätzungen: OMV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OMV lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,52 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 240,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,740 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OMV in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,01 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,79 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,37 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,11 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 28,06 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 24,31 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at