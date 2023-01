Erste Schätzungen: OMV präsentiert Quartalsergebnisse

OMV wird voraussichtlich am 02.02.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,62 USD. Das entspräche einer Verringerung von 26,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,55 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 15,36 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 14,81 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 10,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 56,97 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 40,59 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at