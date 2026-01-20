Erste Schätzungen: OMV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OMV äußert sich voraussichtlich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen, dass OMV für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,920 EUR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,83 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,58 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,46 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,25 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 27,93 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 33,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at