OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Ausblick auf Zahlenwerk
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: OMV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
OMV äußert sich voraussichtlich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten schätzen, dass OMV für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,920 EUR je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,83 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,58 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,46 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,25 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 27,93 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 33,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OMV AG
|
19.01.26
|Schwacher Handel: ATX Prime legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
19.01.26
|ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schwächer (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|31.10.19
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|12.09.24
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.24
|OMV buy
|Erste Group Bank
|03.07.24
|OMV Equal weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|48,96
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.