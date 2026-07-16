OMV Aktie
WKN: 797726 / ISIN: US6708755094
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OMV zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
OMV wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,721 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,15 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 39,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,56 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 32,32 Milliarden USD im Vergleich zu 27,43 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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