Erste Schätzungen: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ON Semiconductor stellt voraussichtlich am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 28 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,877 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll ON Semiconductor 26 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,70 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ON Semiconductor 1,55 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 28 Analysten von durchschnittlich 6,56 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at