Erste Schätzungen: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ON Semiconductor veröffentlicht voraussichtlich am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

30 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,623 USD aus. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 28 Analysten ein Minus von 10,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 31 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,63 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,00 Milliarden USD, gegenüber 7,08 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at