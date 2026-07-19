ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ON Semiconductor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ON Semiconductor wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 24 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,714 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.
24 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,59 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,09 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,290 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,48 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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