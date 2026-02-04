Erste Schätzungen: Oncopeptides Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Oncopeptides Registered stellt voraussichtlich am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,190 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,370 SEK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 160,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,9 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,8 Millionen SEK aus.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,050 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,610 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 78,5 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 31,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

