10.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ondas stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ondas lädt voraussichtlich am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ondas im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,043 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ondas in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 565,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 27,5 Millionen USD im Vergleich zu 4,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,240 USD, gegenüber -0,610 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 48,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

