Ondas Holdings Aktie
WKN DE: A2QLNR / ISIN: US68236H2040
|
10.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ondas stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ondas lädt voraussichtlich am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ondas im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,043 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ondas in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 565,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 27,5 Millionen USD im Vergleich zu 4,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,240 USD, gegenüber -0,610 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 48,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,2 Millionen USD generiert worden waren.
Analysen zu Ondas Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ondas Holdings Inc Registered Shs
|8,85
|5,73%
