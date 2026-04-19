ONE Gas Aktie
WKN DE: A1XB2X / ISIN: US68235P1084
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ONE Gas gewährt Anlegern Blick in die Bücher
ONE Gas stellt voraussichtlich am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,28 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ONE Gas 1,98 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 935,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 979,1 Millionen USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,79 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,37 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,69 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,43 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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