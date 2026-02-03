ONE Gas Aktie

ONE Gas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XB2X / ISIN: US68235P1084

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: ONE Gas legt Quartalsergebnis vor

ONE Gas wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 57,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 990,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 630,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,38 USD, gegenüber 3,91 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

