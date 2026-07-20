Erste Schätzungen: ONE Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ONE Gas öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,636 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 410,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,48 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at