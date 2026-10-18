ONE Gas Aktie
WKN DE: A1XB2X / ISIN: US68235P1084
|
18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ONE Gas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ONE Gas wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ONE Gas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,474 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 395,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ONE Gas einen Umsatz von 379,1 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,89 USD je Aktie, gegenüber 4,37 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ONE Gas Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: ONE Gas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: ONE Gas zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: ONE Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: ONE Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: ONE Gas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu ONE Gas Inc
Aktien in diesem Artikel
|ONE Gas Inc
|67,00
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.