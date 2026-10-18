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WKN DE: A1XB2X / ISIN: US68235P1084

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ONE Gas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ONE Gas wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ONE Gas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,474 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 395,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ONE Gas einen Umsatz von 379,1 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,89 USD je Aktie, gegenüber 4,37 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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