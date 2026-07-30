Oneflow AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DJVC / ISIN: SE0017564461

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Oneflow Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oneflow Registered wird voraussichtlich am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Oneflow Registered einen Verlust von -0,750 SEK je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 49,0 Millionen SEK – ein Plus von 18,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oneflow Registered 41,5 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,500 SEK je Aktie, gegenüber -1,820 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 201,0 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 170,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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