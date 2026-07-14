Erste Schätzungen: OneMain gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OneMain gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,28 Milliarden USD – ein Minus von 16,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OneMain 1,54 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,16 USD, gegenüber 6,56 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,24 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at