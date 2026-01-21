Erste Schätzungen: OneMain gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OneMain lässt sich voraussichtlich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird OneMain die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,55 USD je Aktie gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll OneMain nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 1,27 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,50 Milliarden USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,63 USD je Aktie, gegenüber 4,24 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,91 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at