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WKN DE: A2ABC0 / ISIN: US68268W1036

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17.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: OneMain stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OneMain gibt voraussichtlich am 01.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie vermeldet.

OneMain soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,56 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,34 Milliarden USD, gegenüber 6,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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