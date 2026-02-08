ONEOK Aktie
WKN: 911060 / ISIN: US6826801036
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ONEOK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ONEOK wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,50 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,57 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,17 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 30,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,00 Milliarden USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,40 USD je Aktie, gegenüber 5,17 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 33,62 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 21,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
