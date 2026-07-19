Erste Schätzungen: ONEOK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ONEOK veröffentlicht voraussichtlich am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,49 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ONEOK 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,55 Prozent auf 8,96 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,73 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 38,29 Milliarden USD, gegenüber 33,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at