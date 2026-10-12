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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ONEOK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ONEOK wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,48 USD. Dies würde einer Verringerung von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ONEOK 1,49 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 21,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,42 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,72 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 33,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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