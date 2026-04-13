Erste Schätzungen: ONEOK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ONEOK lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,57 Milliarden USD gegenüber 8,04 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,66 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,42 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 33,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at