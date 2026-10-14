OneSpan Aktie
WKN DE: A2JNEB / ISIN: US68287N1000
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OneSpan informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
OneSpan wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,236 USD. Dies würde einem Zuwachs von 38,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OneSpan 0,170 USD je Aktie vermeldete.
OneSpan soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 57,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD im Vergleich zu 1,88 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 250,3 Millionen USD, gegenüber 243,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OneSpan Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: OneSpan informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: OneSpan informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: OneSpan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: OneSpan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: OneSpan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu OneSpan Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|OneSpan Inc Registered Shs
|15,50
|-4,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.