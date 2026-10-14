Erste Schätzungen: OneSpan informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OneSpan wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,236 USD. Dies würde einem Zuwachs von 38,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OneSpan 0,170 USD je Aktie vermeldete.

OneSpan soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 57,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD im Vergleich zu 1,88 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 250,3 Millionen USD, gegenüber 243,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at