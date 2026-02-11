Erste Schätzungen: OneSpan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OneSpan öffnet voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 59,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 1,46 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 240,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 243,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at