OneSpan Aktie
WKN DE: A2JNEB / ISIN: US68287N1000
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OneSpan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
OneSpan präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,231 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll OneSpan mit einem Umsatz von insgesamt 58,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,66 Prozent verringert.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 246,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 243,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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