OneSpan Aktie
WKN DE: A2JNEB / ISIN: US68287N1000
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OneSpan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
OneSpan wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,346 USD je Aktie gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 63,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei OneSpan für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 62,4 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 1,88 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 246,1 Millionen USD im Vergleich zu 243,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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