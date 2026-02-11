Erste Schätzungen: OneStream A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OneStream A wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte OneStream A -0,180 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 18,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 157,1 Millionen USD gegenüber 132,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,194 USD, gegenüber -1,250 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 595,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 489,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at