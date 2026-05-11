Erste Schätzungen: ONGC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ONGC wird voraussichtlich am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 9,13 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,82 INR je Aktie erzielt worden.

ONGC soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 368,19 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 78,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.708,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 33,89 INR aus, während im Fiskalvorjahr 28,80 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6.350,31 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6.117,89 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at