Erste Schätzungen: Ono Pharmaceutical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ono Pharmaceutical lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 33,74 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 37,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 14,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 109,67 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 127,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 149,62 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 148,49 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 452,88 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 515,79 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at