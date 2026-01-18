ONO PHARMACEUTICAL Aktie

ONO PHARMACEUTICAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6NC / ISIN: US6827361030

18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ONO PHARMACEUTICAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ONO PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,091 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,75 Prozent auf 830,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 880,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,308 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,230 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,19 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

