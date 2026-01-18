Erste Schätzungen: ONO PHARMACEUTICAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ONO PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,091 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,75 Prozent auf 830,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 880,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,308 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,230 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,19 Milliarden USD waren.

