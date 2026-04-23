Erste Schätzungen: Ono Pharmaceutical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ono Pharmaceutical lädt voraussichtlich am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass Ono Pharmaceutical für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,25 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,940 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 112,22 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,31 Milliarden JPY in den Büchern standen.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 151,52 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 106,55 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 506,24 Milliarden JPY, gegenüber 486,87 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at