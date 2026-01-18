Ono Pharmaceutical Aktie
Erste Schätzungen: Ono Pharmaceutical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ono Pharmaceutical gibt voraussichtlich am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,50 JPY. Im Vorjahresquartal waren 31,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 134,22 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Ono Pharmaceutical für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 129,54 Milliarden JPY aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 143,34 JPY, gegenüber 106,55 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 498,60 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 486,87 Milliarden JPY generiert worden waren.
