ONO PHARMACEUTICAL Aktie
WKN DE: A2N6NC / ISIN: US6827361030
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ONO PHARMACEUTICAL stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ONO PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,071 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ONO PHARMACEUTICAL 0,090 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 685,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 882,2 Millionen USD in den Büchern standen.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,313 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,84 Milliarden USD, gegenüber 3,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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