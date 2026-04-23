ONO PHARMACEUTICAL Aktie
WKN DE: A2N6NC / ISIN: US6827361030
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ONO PHARMACEUTICAL veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ONO PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,017 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ONO PHARMACEUTICAL in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 717,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 736,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,320 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,230 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,21 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,19 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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