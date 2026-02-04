Onto Innovation Aktie
WKN DE: A2PUFT / ISIN: US6833441057
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Onto Innovation stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Onto Innovation stellt voraussichtlich am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Onto Innovation 0,980 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 0,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 265,8 Millionen USD gegenüber 263,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,96 USD, gegenüber 4,06 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 987,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Onto Innovation
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Onto Innovation stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Onto Innovation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Onto Innovation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Onto Innovation legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Onto Innovation
Aktien in diesem Artikel
|Onto Innovation
|160,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.