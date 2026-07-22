Onto Innovation Aktie

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Onto Innovation stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Onto Innovation veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,69 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Onto Innovation 0,690 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 253,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Onto Innovation für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 325,3 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,78 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,34 Milliarden USD, gegenüber 1,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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