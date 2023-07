Erste Schätzungen: Onto Innovation verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Onto Innovation lässt sich voraussichtlich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Onto Innovation die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,836 USD je Aktie gegenüber 1,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 203,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,69 USD je Aktie, gegenüber 5,52 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 813,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at