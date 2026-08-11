Ooma Aktie
WKN DE: A14W64 / ISIN: US6834161019
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ooma gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ooma lädt voraussichtlich am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,331 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ooma einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 81,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, gegenüber 0,230 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 327,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 273,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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