Erste Schätzungen: Ooma gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ooma lädt voraussichtlich am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,331 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ooma einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 81,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, gegenüber 0,230 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 327,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 273,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at