Ooma Aktie

Ooma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14W64 / ISIN: US6834161019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ooma gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ooma lädt voraussichtlich am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,331 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ooma einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 81,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, gegenüber 0,230 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 327,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 273,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ooma Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Ooma Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ooma Inc 21,58 -1,78% Ooma Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen