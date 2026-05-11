Erste Schätzungen: Ooma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ooma öffnet voraussichtlich am 26.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,319 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ooma in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 79,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 65,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,230 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 322,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 273,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at