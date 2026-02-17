Erste Schätzungen: Ooma vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ooma öffnet voraussichtlich am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,305 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ooma noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 71,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 65,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,00 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,260 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 270,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 256,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at