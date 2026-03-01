OPAL Fuel a Aktie

OPAL Fuel a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRW1 / ISIN: US68347P1030

01.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: OPAL Fuels A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OPAL Fuels A gibt voraussichtlich am 16.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,093 USD aus. Im letzten Jahr hatte OPAL Fuels A einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 94,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 17,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,167 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 343,5 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 299,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

