WKN DE: A1W458 / ISIN: JP3173540000

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Open House veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Open House wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 225,60 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Open House noch 196,73 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 343,15 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 316,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1032,10 JPY, gegenüber 875,20 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1.490,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.327,18 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

