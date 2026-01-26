Open House Aktie
WKN DE: A1W458 / ISIN: JP3173540000
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Open House veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Open House wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 225,60 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Open House noch 196,73 JPY je Aktie eingenommen.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 343,15 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 316,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1032,10 JPY, gegenüber 875,20 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1.490,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.327,18 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Open House Co., Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Open House veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Open House Co., Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Open House Co., Ltd.
|49,60
|0,81%