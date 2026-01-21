Erste Schätzungen: Open Text legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Open Text wird voraussichtlich am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,43 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,21 Prozent erhöht. Damals waren 1,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,33 Prozent auf 1,80 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,87 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,74 CAD, gegenüber 2,30 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 7,25 Milliarden CAD im Vergleich zu 7,21 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at